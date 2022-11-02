Премьер-министр Дании Метте Фредриксен подала в отставку

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, несмотря на победу ее "красной" коалиции на парламентских выборах, подала в отставку. Она обосновала этот шаг тем, что ей не удастся сформировать новое правительство, сообщает в среду Associated Press.

"У меня были очень сложные годы премьерства. Вначале пандемия, теперь инфляция. Все указывает на то, что правительство не сможет пройти через переизбрание", - приводит Associated Press слова Фредериксен, которая стояла во главе датского правительства с 2019 года.

Парламентские выборы состоялись в Дании накануне. Согласно последним данным, "красному" блоку левоцентристов, в который входит и Фредериксен, удалось получить 90 мест в фолькетинге (парламенте Дании), необходимых для формирования правительства, "синий" блок правоцентристов получает 73 места, у центристской Умеренной партии - 16 мест.