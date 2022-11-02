Цены на нефть замедлили рост в ходе торгов в среду, но остаются в плюсе на фоне данных Американского института нефти (API), показавших резкое снижение запасов сырья в США.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:20 в среду составляет $94,88 за баррель, что на $0,23 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,13 (0,15%), до $88,5 за баррель.
Согласно данным API, опубликованным во вторник, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 6,53 млн баррелей после повышения на 4,52 млн баррелей неделей ранее.
Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30.
Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения запасов нефти на 1,6 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.
Поддержку рынку также оказывает информация The Wall Street Journal и Bloomberg о том, что Саудовская Аравия не исключает атаки Ирана на объекты внутри страны, а также в Ираке. Это может привести к перебоям поставок нефти из региона и подъему цен на нефть.
Прогноз для энергетического рынка остается неопределенным на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления роста мировой экономики, пишет Trading Economics. Трейдеры опасаются, что повышение ключевых ставок в конечном итоге приведет к рецессии в развитых экономиках, что, в свою очередь, окажет давление на спрос.
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