США поставили Украине более 200 артиллерийских систем - Пентагон

Соединенные Штаты с конца февраля 2022 года поставили Украине уже 202 артиллерийские системы, следует из данных Пентагона.

Киев также получил более миллиона артиллерийских снарядов, 63 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 46 радаров, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, около 68,2 млн патронов для стрелкового оружия и 26 патрульных катеров.

В этих целях тяжелые транспортные самолеты - как военные, так и зафрахтованные Пентагоном - совершили 845 рейсов в Европу. Задействованы были также 47 кораблей, 114 железнодорожных составов и 3,4 тыс. трейлеров.

Всего Украине поставлено более 84 тыс. тонн вооружений и военной техники.