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Дальнее зарубежье 02.11.2022 17:34

США выделят Молдове около $50 млн для возмещения расходов на закупку э/э

США предоставят Молдове почти $50 млн для возмещения расходов на закупку электроэнергии и укрепление энергетической безопасности, сообщает офис Агентства США по международному развитию (USAID) в Кишинёве.

"Соединенные Штаты поддерживают Молдову в этой трудной ситуации, сложившейся на энергетическом рынке. В рамках данных усилий, USAID сотрудничает с правительством Молдовы с целью принятия поправки к существующему Соглашению о целях развития (DOAG), которая позволит использовать $30 млн из бюджета США для возмещения расходов на покупку электроэнергии", - говорится в сообщении офиса.

Одновременно поправка разблокирует помощь в размере $19,5 млн "для укрепления энергетической безопасности Молдовы и снижения зависимости от России".

"Мы с нетерпением ждем подписания поправки, с целью продолжения сотрудничества с Молдовой для удовлетворения ее энергетических потребностей", - отмечается в сообщении.

В ноябре "Газпром" подтвердил поставку Молдове 171 млн куб. газа, тогда как республике вместе Приднестровским регионом необходимо 334 млн куб.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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