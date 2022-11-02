США выделят Молдове около $50 млн для возмещения расходов на закупку э/э

США предоставят Молдове почти $50 млн для возмещения расходов на закупку электроэнергии и укрепление энергетической безопасности, сообщает офис Агентства США по международному развитию (USAID) в Кишинёве.

"Соединенные Штаты поддерживают Молдову в этой трудной ситуации, сложившейся на энергетическом рынке. В рамках данных усилий, USAID сотрудничает с правительством Молдовы с целью принятия поправки к существующему Соглашению о целях развития (DOAG), которая позволит использовать $30 млн из бюджета США для возмещения расходов на покупку электроэнергии", - говорится в сообщении офиса.

Одновременно поправка разблокирует помощь в размере $19,5 млн "для укрепления энергетической безопасности Молдовы и снижения зависимости от России".

"Мы с нетерпением ждем подписания поправки, с целью продолжения сотрудничества с Молдовой для удовлетворения ее энергетических потребностей", - отмечается в сообщении.

В ноябре "Газпром" подтвердил поставку Молдове 171 млн куб. газа, тогда как республике вместе Приднестровским регионом необходимо 334 млн куб.