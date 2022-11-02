ЕБРР выделяет $2 млн производителю томатов в Азербайджане на расширение теплиц

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил предоставление азербайджанской «H and M Agro LLC» кредита в размере $2 млн на расширение площади теплиц.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение банка, кредит выделяется в азербайджанских манатах.
Общая стоимость проекта оценивается в $3,98 млн, из которых $1,98 млн – средства заемщика.
H and M Agro LLC за счет кредита планирует расширить площадь гидропонных теплиц с 5 до 10 га (в Сальянском районе). Это позволит компании повысить урожайность, а также сократить потребление воды по сравнению с обычными теплицами.
ООО «H and M Agro» занимается выращиванием томатов, огурцов и перца в современных теплицах. Компания полностью принадлежит азербайджанскому бизнесмену Кянану Расулову.
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов 3,8 млрд евро для реализации 184 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 32 проектов, на которые было выделено 913 млн евро (по состоянию на 30 сентября 2022 года – ИФ).
А.Азизов
ВС Азербайджана в боестолкновениях в 2021-2022гг нанесли серьезный удар по военной инфраструктуре Армении – начальник Генштаба
Ağdam Sənaye Parkında yeni istehsal sahələri yaradılacaq
Алиев утвердил соглашение с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Водитель Improtex Industries лишился трех пальцев после взрыва мины в В.Зангезуре
Турпоток из России в Турцию в 2022г может вырасти на 4-6% - АТОР
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Акции Rogers рухнули на 44% на фоне отказа DuPont от покупки компании
Лавров и Амир Абдоллахиян обсудили ситуацию на Южном Кавказе и в районе Персидского залива
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank принимает участие в Web Summit 2022
Держатели карты Birbank заработали в октябре 2,6 млн манатов кешбэка
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают