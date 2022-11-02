Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.11 $/bbl +/- WTI 88.37 +1.84 Brent 94.65 +1.84

АПК 02.11.2022 17:19

ЕБРР выделяет $2 млн производителю томатов в Азербайджане на расширение теплиц

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил предоставление азербайджанской «H and M Agro LLC» кредита в размере $2 млн на расширение площади теплиц.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение банка, кредит выделяется в азербайджанских манатах.

Общая стоимость проекта оценивается в $3,98 млн, из которых $1,98 млн – средства заемщика.

H and M Agro LLC за счет кредита планирует расширить площадь гидропонных теплиц с 5 до 10 га (в Сальянском районе). Это позволит компании повысить урожайность, а также сократить потребление воды по сравнению с обычными теплицами.

ООО «H and M Agro» занимается выращиванием томатов, огурцов и перца в современных теплицах. Компания полностью принадлежит азербайджанскому бизнесмену Кянану Расулову.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов 3,8 млрд евро для реализации 184 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 32 проектов, на которые было выделено 913 млн евро (по состоянию на 30 сентября 2022 года – ИФ).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕБРР, КОМПАНИЯ, КРЕДИТ


Похожие новости


ЕБРР выделил азербайджанской Gemza Group 8 млн евро на оборотный капитал ЕБРР предоставил азербайджанской Universal Pro кредит в $3,5 млн на строительство офисного здания ЕБРР предоставит азербайджанской компании 8 млн евро на оборотный капитал ЕБРР выделил производителю продуктов питания в Азербайджане кредит на расширение производства ЕБРР выделил группе компаний Veysaloglu кредит в 3,5 млн евро на финансирование оборотного капитала ЕБРР выделяет производителю металлических стройматериалов в Азербайджане кредит в 3,3 млн евро на устранение негативного последствия COVID-19

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az