ЕБРР выделяет $2 млн производителю томатов в Азербайджане на расширение теплиц

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил предоставление азербайджанской «H and M Agro LLC» кредита в размере $2 млн на расширение площади теплиц.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение банка, кредит выделяется в азербайджанских манатах.

Общая стоимость проекта оценивается в $3,98 млн, из которых $1,98 млн – средства заемщика.

H and M Agro LLC за счет кредита планирует расширить площадь гидропонных теплиц с 5 до 10 га (в Сальянском районе). Это позволит компании повысить урожайность, а также сократить потребление воды по сравнению с обычными теплицами.

ООО «H and M Agro» занимается выращиванием томатов, огурцов и перца в современных теплицах. Компания полностью принадлежит азербайджанскому бизнесмену Кянану Расулову.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов 3,8 млрд евро для реализации 184 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 32 проектов, на которые было выделено 913 млн евро (по состоянию на 30 сентября 2022 года – ИФ).

А.Азизов