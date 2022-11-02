Белоруссия снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белоруссия с ноября снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
В соответствии с постановлением правительства, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты снижаются до $42,7 за тонну (ранее - $44,4), на прямогонный бензин - до $23,4 за тонну ($24,4), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла - до $12,8 за тонну ($13,3).
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись в Белоруссии с 1 октября, тогда они тоже были снижены, как и с 1 сентября и с 1 августа.
Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.
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