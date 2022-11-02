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Цена на нефть

01.11 $/bbl +/- WTI 88.37 +1.84 Brent 94.65 +1.84

ТЭК 02.11.2022 18:03

Белоруссия снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белоруссия с ноября снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

В соответствии с постановлением правительства, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты снижаются до $42,7 за тонну (ранее - $44,4), на прямогонный бензин - до $23,4 за тонну ($24,4), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла - до $12,8 за тонну ($13,3).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись в Белоруссии с 1 октября, тогда они тоже были снижены, как и с 1 сентября и с 1 августа.

Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ПОШЛИНЫ


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