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Оборона 02.11.2022 17:40

ВС Азербайджана в боестолкновениях в 2021-2022гг нанесли серьезный удар по военной инфраструктуре Армении – начальник Генштаба

Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев заявил, что азербайджанские военные в 2021-2022гг в ходе боестолкновений нанесли серьезный удар по военной инфраструктуре Армении.

«Успехи, достигнутые в ходе боестолкновений в 2021 и 2022 годах, в том числе в сентябре текущего года, доказали, что реформы в области армейского строительства в послевоенный период осуществляются в правильном русле. В ходе боевых действий ВС Азербайджана нанесли серьезный удар по военной инфраструктуре Армении, еще более увеличив свое военное превосходство», - сказал Велиев в среду.

По его словам, Азербайджан активно развивает армию на основе модели Вооруженных сил Турции. «Модель, соответствующая стандартам ВС Турции, является основой современной армии, в то же время обеспечивая слаженность между армиями Азербайджана и Турции в военном, военно-техническом, научном и других вопросах», - подчеркнул он.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВЕЛИЕВ, АРМИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕВОСХОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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