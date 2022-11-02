ВС Азербайджана в боестолкновениях в 2021-2022гг нанесли серьезный удар по военной инфраструктуре Армении – начальник Генштаба

Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев заявил, что азербайджанские военные в 2021-2022гг в ходе боестолкновений нанесли серьезный удар по военной инфраструктуре Армении.
«Успехи, достигнутые в ходе боестолкновений в 2021 и 2022 годах, в том числе в сентябре текущего года, доказали, что реформы в области армейского строительства в послевоенный период осуществляются в правильном русле. В ходе боевых действий ВС Азербайджана нанесли серьезный удар по военной инфраструктуре Армении, еще более увеличив свое военное превосходство», - сказал Велиев в среду.
По его словам, Азербайджан активно развивает армию на основе модели Вооруженных сил Турции. «Модель, соответствующая стандартам ВС Турции, является основой современной армии, в то же время обеспечивая слаженность между армиями Азербайджана и Турции в военном, военно-техническом, научном и других вопросах», - подчеркнул он.
Р.Ахмедов
Британская нефтегазовая Ithaca Energy может провести второе крупнейшее IPO в Лондоне в 2022г
Белоруссия снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
ЕБРР выделяет $2 млн производителю томатов в Азербайджане на расширение теплиц
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Водитель Improtex Industries лишился трех пальцев после взрыва мины в В.Зангезуре
Турпоток из России в Турцию в 2022г может вырасти на 4-6% - АТОР
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Акции Rogers рухнули на 44% на фоне отказа DuPont от покупки компании
Лавров и Амир Абдоллахиян обсудили ситуацию на Южном Кавказе и в районе Персидского залива
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank принимает участие в Web Summit 2022
Держатели карты Birbank заработали в октябре 2,6 млн манатов кешбэка
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают