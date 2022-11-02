ВС Азербайджана в боестолкновениях в 2021-2022гг нанесли серьезный удар по военной инфраструктуре Армении – начальник Генштаба

Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев заявил, что азербайджанские военные в 2021-2022гг в ходе боестолкновений нанесли серьезный удар по военной инфраструктуре Армении.

«Успехи, достигнутые в ходе боестолкновений в 2021 и 2022 годах, в том числе в сентябре текущего года, доказали, что реформы в области армейского строительства в послевоенный период осуществляются в правильном русле. В ходе боевых действий ВС Азербайджана нанесли серьезный удар по военной инфраструктуре Армении, еще более увеличив свое военное превосходство», - сказал Велиев в среду.

По его словам, Азербайджан активно развивает армию на основе модели Вооруженных сил Турции. «Модель, соответствующая стандартам ВС Турции, является основой современной армии, в то же время обеспечивая слаженность между армиями Азербайджана и Турции в военном, военно-техническом, научном и других вопросах», - подчеркнул он.

Р.Ахмедов