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СНГ 02.11.2022 18:32

Путин поручил Минобороны РФ возобновить участие в «зерновой сделке»

Украина гарантировала неиспользование гуманитарного судоходного коридора в Черном море для атак на Черноморский флот, и поэтому Россия возобновляет участие в "зерновой сделке", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы потребовали от украинской стороны заверений и гарантий, ничего подобного (атакам на Черноморский флот - ИФ) в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Путин пояснил, что Турция выступила посредником "в прояснении этой ситуации".

"По линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны, что такие заверения Украиной даны, о неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей", - сказал он.

"В этой связи мною даны указания министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе", - добавил Путин.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "Черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

В Минобороны РФ ранее в среду сообщили, что Россия возобновляет реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В заявлении военного ведомства говорилось, что благодаря участию ООН и Турции от Украины получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться Киевом для ведения боевых действий против России.

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ВЛАДИМИР ПУТИН


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