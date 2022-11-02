Путин: Россия сохраняет право выйти из «зерновой сделки»

Россия оставляет за собой право выйти из "зерновой сделки" в случае нарушения Украиной своих обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ в среду.
Он подчеркнул, что "даже в случае выхода России из этой сделки мы, как и говорили ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран".
"А это всего 4%. Вся сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но только 4% поступило с территории Украины в адрес беднейших стран", - сказал Путин.
Он отметил, что 46% ушло в страны ЕС.
"Если мы в будущем, в случае нарушения Украиной своих обязательств, выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который до сих пор был поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно", - заявил президент.
Он подчеркнул, что Россия не будет препятствовать в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию.
"Имею в виду нейтралитет Турции в конфликте в целом и возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики и усилия президента (Реджепа Тайипа) Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран", - заявил Путин.
"Здесь у нас сомнений никаких нет. Мы будем в любом случае продолжать сотрудничать с Турецкой Республикой", - добавил глава государства.
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