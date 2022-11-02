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СНГ 02.11.2022 18:35

Путин: Россия сохраняет право выйти из «зерновой сделки»

Россия оставляет за собой право выйти из "зерновой сделки" в случае нарушения Украиной своих обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ в среду.

Он подчеркнул, что "даже в случае выхода России из этой сделки мы, как и говорили ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран".

"А это всего 4%. Вся сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но только 4% поступило с территории Украины в адрес беднейших стран", - сказал Путин.

Он отметил, что 46% ушло в страны ЕС.

"Если мы в будущем, в случае нарушения Украиной своих обязательств, выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который до сих пор был поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Россия не будет препятствовать в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию.

"Имею в виду нейтралитет Турции в конфликте в целом и возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики и усилия президента (Реджепа Тайипа) Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран", - заявил Путин.

"Здесь у нас сомнений никаких нет. Мы будем в любом случае продолжать сотрудничать с Турецкой Республикой", - добавил глава государства.

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ВЛАДИМИР ПУТИН


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