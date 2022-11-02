Лавров и Амир Абдоллахиян обсудили ситуацию на Южном Кавказе и в районе Персидского залива

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном, обсудил ситуацию в районе Персидского залива и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщили в МИД России.
"Стороны обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на текущую ситуацию в зоне Персидского залива. Подтверждена общность позиций Москвы и Тегерана в пользу преодоления всех имеющихся здесь противоречий политико-дипломатическими средствами с учетом интересов ближневосточных государств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ходе разговора "отмечена вредоносность развернутой западными СМИ информационной кампании, которая в условиях непростой международной обстановки может обернуться опасной эскалацией напряженности в этом стратегически важном районе мира", заявили на Смоленской площади.
"Главы внешнеполитических ведомств также затронули развитие ситуации на Южном Кавказе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщили в МИД РФ.
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