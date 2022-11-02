Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против Ирана за дроны

Правительство Швейцарии вслед за Брюсселем ввело санкции против трех граждан Ирана и одного предприятия-производителя дронов за предполагаемые поставки БПЛА иранского производства России, говорится в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.

В нем отмечается, что министерство экономики совместно с МИД страны приняло решение "ввести санкции, аналогичные мерам ЕС, в связи с поставками иранских дронов России".

При этом указано, что Берн не стал вводить против Ирана санкции, связанные с недавними протестами, но "осудил использование силы со стороны сил безопасности Ирана против протестующих".

Правительство Швейцарии напомнило, что 20 октября ЕС ввел санкции в отношении трех граждан Ирана и одного предприятия-производителя дронов Shahed Aviation Industries. Под санкции попали начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, директор промышленно-исследовательского подразделения при министерстве обороны генерал Сайед Ходжатолла Горейши и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Сайед Агаджани.

Россия и Иран использование иранских беспилотников отрицают.