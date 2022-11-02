Участники арабского саммита заявили о нейтралитете по конфликту в Украине

Лидеры арабских стран заявили о приверженности принципу нейтралитета в отношении украинского кризиса, говорится в итоговом заявлении саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире, распространенном в среду.

"Мы привержены принципу нейтралитета в отношении конфликта в Украине", - цитирует декларацию телеканал "Аль-Джазира".

Первый за три года ежегодный саммит ЛАГ прошел в Алжире 1-2 ноября. Предыдущий саммит проводился в Тунисе в марте 2019 года. Он стал последним перед долгим перерывом из-за пандемии COVID-19.