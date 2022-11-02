ЕК предоставит Молдове гранты на 52 млн евро

Европейская комиссия (ЕК) планируется предоставить Молдове безвозмездную финансовую помощь на общую сумму 52 млн евро в рамках двух программ.
Как сообщила пресс-служба правительства страны, на заседании в среду принято постановление об инициировании переговоров для подписания двух соответствующих соглашений.
В рамках программы "ЕС за реформы" предполагается предоставление Молдове гранта в размере 27 млн евро. Приоритетными направлениями финансирования будут сферы государственного управления и гражданского общества, безопасности, народонаселения и репродуктивного здоровья.
Соглашение в рамках программы "ЕС за восстановление и устойчивость" предусматривает выделение гранта на 25 млн евро, которые пойдут на проекты в экономике, в области охраны окружающей среды и изменения климата, общественного развития.
Отмечается, что, учитывая последствия для Молдовы военных действий в Украине, средства будут также направлены на насущные потребности населения.
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