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ТЭК 02.11.2022 21:20

Зимбабве впервые экспортировала уголь в Китай

Республика Зимбабве впервые экспортировала уголь в Китай, поставив 20 тыс. тонн через мозамбикский порт Бейра, заявил глава местной Ассоциации производителей угля Линос Масимура в интервью агентству Bloomberg.

Он отметил, что страна получила и другие заказы.

Зимбабве обычно оставляет весь добытый в стране уголь для производства электроэнергии. Но в прошлом году начались первые поставки на экспорт на фоне сокращения спроса со стороны электростанции в городе Хванге.

Как сказал Масимура, европейские компании также проявили интерес к покупке угля в стране, но никаких сделок пока заключено не было.

"У нас были запросы из Европы, но пока они поступают через третьи стороны, которые в основном расположены в ЮАР", - сказал он.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, КИТАЙ, УГОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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