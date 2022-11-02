Республика Зимбабве впервые экспортировала уголь в Китай, поставив 20 тыс. тонн через мозамбикский порт Бейра, заявил глава местной Ассоциации производителей угля Линос Масимура в интервью агентству Bloomberg.

Он отметил, что страна получила и другие заказы.

Зимбабве обычно оставляет весь добытый в стране уголь для производства электроэнергии. Но в прошлом году начались первые поставки на экспорт на фоне сокращения спроса со стороны электростанции в городе Хванге.

Как сказал Масимура, европейские компании также проявили интерес к покупке угля в стране, но никаких сделок пока заключено не было.

"У нас были запросы из Европы, но пока они поступают через третьи стороны, которые в основном расположены в ЮАР", - сказал он.