Республика Зимбабве впервые экспортировала уголь в Китай, поставив 20 тыс. тонн через мозамбикский порт Бейра, заявил глава местной Ассоциации производителей угля Линос Масимура в интервью агентству Bloomberg.
Он отметил, что страна получила и другие заказы.
Зимбабве обычно оставляет весь добытый в стране уголь для производства электроэнергии. Но в прошлом году начались первые поставки на экспорт на фоне сокращения спроса со стороны электростанции в городе Хванге.
Как сказал Масимура, европейские компании также проявили интерес к покупке угля в стране, но никаких сделок пока заключено не было.
"У нас были запросы из Европы, но пока они поступают через третьи стороны, которые в основном расположены в ЮАР", - сказал он.
Алиев и Эрдоган обсудили по телефону итоги сочинской встречи
ВС Азербайджана в боестолкновениях в 2021-2022гг нанесли серьезный удар по военной инфраструктуре Армении – начальник Генштаба
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Водитель Improtex Industries лишился трех пальцев после взрыва мины в В.Зангезуре
Турпоток из России в Турцию в 2022г может вырасти на 4-6% - АТОР
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Власти Эфиопии и повстанцы Тыграя согласились положить конец вооруженному конфликту
Опрос показал, что республиканцы проявляют больший интерес к грядущим выборам в конгресс, чем демократы
Правые партии Израиля получают большинство мест в парламенте после подсчета 87% голосов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank принимает участие в Web Summit 2022
Держатели карты Birbank заработали в октябре 2,6 млн манатов кешбэка
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают