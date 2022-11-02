Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.11 $/bbl +/- WTI 88.37 +1.84 Brent 94.65 +1.84

СНГ 02.11.2022 21:30

Молдова выделила деньги на аудит исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом»

Правительство Молдовы на заседании в среду приняло постановление о выделении 800 тыс. евро на проведение аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", сообщила пресс-служба правительства.

Согласно постановлению, деньги будут выделены из резервного фонда правительства Агентству публичной собственности для оплаты аудиторских услуг компаний Wikborg Rein Advokatfirma (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания).

Аудиторы проверят, каким образом сформировался долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" и ООО "Факторинг-Финанс" за поставки газа на правый берег Днестра с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года.

Как сообщалось, аудиторские компании должны представить первый отчет в рамках договоров на проведение аудита к концу года.

1 ноября 2021 года вступил в силу договор на поставку газа в Молдову сроком на пять лет. До этого, в октябре прошлого года, вице-премьер Андрей Спыну и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали протокол о дальнейших действиях сторон, согласно которому молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаза" (который, по мнению российской стороны, составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 года, чтобы "Молдовагаз" и "Газпром" могли к этой дате подписать соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее её погашение в течение пяти лет.

Тендер по отбору аудитора был объявлен в конце января 2022 года Агентством публичной собственности. Однако правительство страны признало его несостоявшимся. Спыну объяснял, что аудит исторической задолженности не удастся провести в срок из-за событий в Украине: в связи с ними крупные аудиторские компании не захотели участвовать в конкурсе, чтобы не посылать своих сотрудников в Молдову.

Лишь 11 августа Агентство подписало договор с Wikborg Rein Advokatfirma и Forensic Risk Alliance & Co. Компании обязались в соответствии с контрактом провести аудит долгов за газ, поставленный в Молдову (без учета долга Приднестровского региона) до 30 января 2023 года. За проведение аудита правительство Молдовы должно заплатить около 800 тыс. евро.

Власти Молдовы и "Молдовагаз" просили у "Газпрома" отсрочку аудита и подписания соглашения об урегулировании задолженности до 31 марта 2023 года. Концерн не ответил на эти просьбы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, РОССИЯ, АУДИТ


Похожие новости


Молдова выслала российского дипломата «Газпром» связал снижение поставок газа в Молдову с действиями Киева Санду заявила, что «Газпром» пока не подтвердил объемы газа на октябрь В Молдове не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву МИД Молдовы опроверг сообщения о возможном присоединении страны к санкциям против РФ Молдова соблюдает нейтралитет и требует вывода российских войск из Приднестровья - президент Санду

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az