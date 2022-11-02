Молдова выделила деньги на аудит исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом»

Правительство Молдовы на заседании в среду приняло постановление о выделении 800 тыс. евро на проведение аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", сообщила пресс-служба правительства.

Согласно постановлению, деньги будут выделены из резервного фонда правительства Агентству публичной собственности для оплаты аудиторских услуг компаний Wikborg Rein Advokatfirma (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания).

Аудиторы проверят, каким образом сформировался долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" и ООО "Факторинг-Финанс" за поставки газа на правый берег Днестра с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года.

Как сообщалось, аудиторские компании должны представить первый отчет в рамках договоров на проведение аудита к концу года.

1 ноября 2021 года вступил в силу договор на поставку газа в Молдову сроком на пять лет. До этого, в октябре прошлого года, вице-премьер Андрей Спыну и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали протокол о дальнейших действиях сторон, согласно которому молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаза" (который, по мнению российской стороны, составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 года, чтобы "Молдовагаз" и "Газпром" могли к этой дате подписать соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее её погашение в течение пяти лет.

Тендер по отбору аудитора был объявлен в конце января 2022 года Агентством публичной собственности. Однако правительство страны признало его несостоявшимся. Спыну объяснял, что аудит исторической задолженности не удастся провести в срок из-за событий в Украине: в связи с ними крупные аудиторские компании не захотели участвовать в конкурсе, чтобы не посылать своих сотрудников в Молдову.

Лишь 11 августа Агентство подписало договор с Wikborg Rein Advokatfirma и Forensic Risk Alliance & Co. Компании обязались в соответствии с контрактом провести аудит долгов за газ, поставленный в Молдову (без учета долга Приднестровского региона) до 30 января 2023 года. За проведение аудита правительство Молдовы должно заплатить около 800 тыс. евро.

Власти Молдовы и "Молдовагаз" просили у "Газпрома" отсрочку аудита и подписания соглашения об урегулировании задолженности до 31 марта 2023 года. Концерн не ответил на эти просьбы.