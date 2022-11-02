Аятолла Хаменеи: можно увидеть след США в большинстве событий, которые происходят и направлены против Ирана

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи считает, что США имеют отношение к большинству событий, которые вредят Тегерану, сообщает агентство "Тасним".

"Можно увидеть след США в большинстве событий, которые происходят и направлены против Ирана. И они заявляют, что не желают зла иранской нации. Они ввели самые жесткие санкции против Ирана", - сказал иранский лидер.

"Мир приближается к установлению нового порядка, в котором США будут изолированы, а Азия наберёт силу", - добавил он.

Аятолла Хаменеи отметил, что "свидетельства упадка США очевидны... У них экономические социальные и моральные проблемы внутри страны".

"США потихоньку теряют свою мощь", - уверен лидер Ирана.

Массовые протесты начались в Иране ранее осенью. Они последовали после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре в Тегеране у одной из станций метро задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.