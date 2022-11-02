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СНГ 02.11.2022 21:50

В Молдове подняли тарифы на электричество

В Молдове Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) в среду приняло решение увеличить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей более чем на 50%.

Так, цена на электроэнергию от Premier Energy, обеспечивающий центр и юг Молдовы, повысится с 3,15 до 4,77 леев/кВтч, а FEE Nord, которая поставляет электроэнергию на севере республики - с 3,21 до 4,81 лея.

Сами поставщики рассчитывали на повышение тарифов до 4,89 и 6,03 леев, соответственно.

Решение о повышении тарифов объясняется увеличением цены закупки электроэнергии из внешних источников в условиях энергетического кризиса в Молдове. Последний раз тарифы на электроэнергию повышались с 14 октября. С учетом двух повышений, за месяц тарифы на электроэнергию выросли на 81%.

Новые тарифы вступят в силу после публикации в "Официальном мониторе" в пятницу, 4 ноября.

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Тэги: МОЛДОВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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