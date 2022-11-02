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Дальнее зарубежье 02.11.2022 23:00

Власти Эфиопии и повстанцы Тыграя согласились положить конец вооруженному конфликту

Власти Эфиопии и руководство повстанцев в регионе Тыграй по итогам переговоров в ЮАР согласились остановить боевые действия, сообщает Associated Press.

Договоренности в случае их выполнения сторонами положат конец вооруженному конфликту, длящемуся около двух лет. По некоторым данным, его жертвами могли стать сотни тысяч людей.

Посланник Африканского совета Олусегун Обасанджо пояснил, что стороны согласились на "организованное, плавное и скоординированное разоружение". Также они согласны работать над восстановлением "закона и порядка", восстановлением доступа населения Тыграя к базовым услугам и к гуманитарной помощи.

"Теперь у всех у нас задача: выполнить это соглашение", - сказал главный переговорщик от Эфиопии Редван Хусейн. Такое же мнение высказали и переговорщики от Тыграя, которые также отметили, что ради мирного урегулирования пошли на "болезненные уступки".

При этом Associated Press отмечает, что в переговорах не участвовала Эритрея, чьи вооруженные силы принимали активное участие в подавлении восстания в Тыграе. При этом пока неясно, как эритрейская сторона воспримет решения властей Эфиопии и повстанцев прекратить боевые действия.

Кроме того, в переговорах не участвовали представители военизированных формирований эфиопского региона Амхара, также очень активно боровшиеся с тыграйскими повстанцами. Пока не поступала информация о том, согласятся ли эти формирования прекратить боевые действия.

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Тэги: ЭФИОПИЯ, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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