Опрос показал, что республиканцы проявляют больший интерес к грядущим выборам в конгресс, чем демократы

Сторонники Республиканской партии США проявляют больший интерес к выборам в конгресс, которые пройдут на следующей неделе, чем те, кто поддерживает демократов, свидетельствуют результаты опроса информационного портала PBS NewsHour.
Согласно опросу, 84% из зарегистрированных республиканских избирателей в США заявили, что интересуются грядущими выборами. Среди демократов показатель тех, кто выразил энтузиазм по поводу голосования на следующей неделе, составил 68%.
Опрос также показал, что демократы чаще отдают предпочтение досрочному голосованию, чем республиканцы. Так, около трети респондентов, которые поддерживают демократов, заявили, что уже проголосовали. У республиканцев этот показатель составил 22%.
Опрос проводился 24-27 октября. В нем приняли участие более 1,4 тыс. зарегистрированных американских избирателей.
8 ноября 2022 года в США пройдут выборы на федеральном и местном уровнях, включая выборы в палату представителей и сенат. В ходе выборов в палату представителей США будут избраны представители от всех 435 округов конгресса в каждом из 50 американских штатов, делегаты без права голоса от округа Колумбия и четырех из пяти островных территорий Штатов. Кроме того, в этот день будут избраны 34 из 100 сенаторов на шестилетние сроки в конгрессе с 3 января 2023 по 3 января 2029 года.
Согласно опросам, у республиканцев по итогам этих выборов будет хороший шанс вернуть себе большинство в палате представителей. Также не исключено, что им удастся сделать это в Сенате, однако там борьба, как ожидается, будет более упорной.
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