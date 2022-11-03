Анкара и Москва обсуждают возможность строительства еще одной турецкой АЭС - Эрдоган

Турция и Россия работают над вопросом о возможном строительстве еще одной, третьей, турецкой АЭС, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Анкара и Москва работают над идеей строительства третьей атомной электростанции", - приводит агентство слова президента Турции.
При этом он не уточнил место возможного строительства этой АЭС.
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