Анкара и Москва обсуждают возможность строительства еще одной турецкой АЭС - Эрдоган

Турция и Россия работают над вопросом о возможном строительстве еще одной, третьей, турецкой АЭС, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Анкара и Москва работают над идеей строительства третьей атомной электростанции", - приводит агентство слова президента Турции.

При этом он не уточнил место возможного строительства этой АЭС.