Казахстан договорился с Visa, MasterCard и UnionPay о снижении комиссий при платежах

Национальный банк Казахстана и международные платежные системы Visa, MasterCard и UnionPay подписали соглашение о принятии совместных мер по снижению предельных размеров ставок межбанковских внутринациональных комиссий по безналичным платежам с использованием платежных карт.

"В соответствии с условиями соглашения, функционирующие в Казахстане международные системы платежных карт берут на себя обязательство по снижению ставок интерчейнджа практически в два раза", - сообщил Нацбанк.

При снижении предельных ставок будет применяться поэтапный подход. Первый этап начнется 1 января 2024 года, второй - 1 января 2025 года.

"В массовом сегменте (Classic, Gold и др.) на первом этапе предельные ставки снизятся с текущих ставок (1,8-2,0%) до 1,5%, на втором этапе - до 1,0%. В премиальном сегменте (Platinum, World и др.) на первом этапе предусматривается снижение с текущих ставок (порядка 2,4%) до 1,8%, на втором - до 1,2%. В суперпремиальном сегменте (Infinite, World Elite, Diamond и др.) на первом этапе ставки снизятся с текущих ставок (порядка 2,45%) до 2,0%, на втором этапе - до 1,4%", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, снижение межбанковских комиссий по безналичным карточным платежам окажет положительное влияние на дальнейшее развитие платежной индустрии и приведет к сокращению издержек субъектов бизнеса на уплату банковских комиссий. Это улучшит условия для дальнейшего развития безналичных платежей и положительно отразится на уменьшении объемов теневой экономики.

По операциям для покупок в интернете будут применяться указанные ставки плюс 0,1%.