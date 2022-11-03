Южная Корея расширит масштаб совместных с США военно-воздушных учений

Командование ВВС Южной Кореи после недавних запусков ракет КНДР объявило о расширении масштабов идущих сейчас воздушных учений с США, сообщает "Ренхап".
"ВВС двух стран договорились расширить учения под названием Vigilant Storm, которые начались 31 октября в ответ на недавние провокации Севера", - передает "Ренхап" слова представителей авиации Южной Кореи.
В понедельник начались первые за последние пять лет крупные совместные американо-южнокорейские военно-воздушные учения Vigilant Storm.
В них принимают участие более 240 самолетов, в том числе модернизированные самолеты-невидимки. В ходе учений планируется выполнить в общей сложности более 1,6 тыс. боевых вылетов.
Ранее сообщалось, что в четверг КНДР осуществила пуски трех баллистических ракет: одной межконтинентальной ракеты дальности большой дальности и двух баллистических малой дальности.
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