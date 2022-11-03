Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.11 $/bbl +/- WTI 90.00 +1.63 Brent 96.16 +1.51

Макроэкономика 03.11.2022 12:23

Инфляция в Турции в октябре превысила 85%

Темпы роста потребительских цен в Турции в октябре ускорились по итогам 17-го месяца подряд, впервые за 25 лет превысив отметку в 85%.

В прошлом месяце цены (индекс CPI) увеличились на максимальные с июня 1998 года 85,51% в годовом выражении, согласно данным статистического института страны (Turkstat). В сентябре инфляция составляла 83,45%.

Результат в целом совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet и Trading Economics.

Рост потребительских цен в октябре составил 3,54% относительно предыдущего месяца. В сентябре показатель равнялся 3,08%.

Ускорение инфляции вызвано главным образом ростом цен на транспортные услуги, продукты питания и безалкогольные напитки, свидетельствуют официальные данные.

Несмотря на рекордные темпы инфляции, ЦБ Турции в октябре снова понизил ключевую процентную ставку на 1,5 процентного пункта, до 10,5%. Центробанк сигнализировал о готовности снова снизить ставку на аналогичную величину на следующем заседании, после чего цикл смягчения денежно-кредитной политики, вероятно, завершится.

Между тем темпы роста цен производителей (индекс PPI) в стране в октябре ускорились до 157,7% в годовом выражении по сравнению со 151,5% месяцем ранее. Это рекордный подъем с начала ведения расчетов в 1983 году.

Относительно сентября индикатор увеличился на 7,8% после роста на 4,8% месяцем ранее.

Курс лиры в ходе торгов в четверг в целом стабилен и находится около отметки 18,62 за $1. Турецкий фондовый индекс BIST 100 понизился на 0,2%, при этом с начала текущего года он взлетел более чем в два раза (на 118%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


Похожие новости


Инфляция в Турции в сентябре вновь ускорилась, превысила 83% Инфляция в Турции в августе ускорилась 15-й месяц подряд, превысила 80% Инфляция в Турции в июле вновь обновила максимум с 1998г, ускорившись до 79,6% Инфляция в Турции в июне ускорилась до максимума с 1998г и приблизилась к 80% Инфляция в Турции в январе ускорилась до 48,7% - максимум за 20 лет Инфляция в Турции в ноябре достигла максимума за три года - 21,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az