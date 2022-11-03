Маск собирается уволить половину сотрудников Twitter для снижения издержек - Bloomberg

Илон Маск планирует уволить порядка 3,7 тыс. сотрудников, или половину штата Twitter Inc. для снижения издержек, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Маск собирается проинформировать работников об этом решении в пятницу, добавили также собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными. Кроме того, новый владелец Twitter намерен отказаться от прежней политики компании, в рамках которой сотрудники помимо офиса могли работать где угодно.
При этом бизнесмен разрабатывал различные сценарии сокращения штата и изменений корпоративной политики совместно с группой консультантов, пишет Bloomberg. Маск серьезно намерен урезать издержки компании, за которую, по его мнению, он переплатил при покупке.
Сделка с Twitter, которую Маск закрыл на прошлой неделе, обошлась миллиардеру в $44 млрд.
В одном из сценариев, рассматриваемых новым руководством, Twitter может выплатить уволенным работникам компенсацию за досрочное расторжение трудового договора в размере двух месячных зарплат.
Между тем, по данным источников Bloomberg, после того, как стало известно о планах сокращения, Twitter покинул главный бухгалтер компании Роберт Кайден. Ранее из компании также уволились ее генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал, а позднее Маск распустил весь совет директоров Twitter.
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