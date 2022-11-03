ГНФАР за 10 мес. сократил продажу инвалюты на 14%, в октябре – на 31%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в октябре 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $321,9 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
ГНФАР в сентябре 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $465,3 млн. Таким образом, в октябре по сравнению с сентябрем объем продаж инвалюты со стороны Госнефтефонда снизился на 30,8%.
Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-октябре 2022 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $4 млрд 179,2 млн (спад на 13,7% по сравнению с январем-октябрем 2021 года - ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
Как сообщалось ранее, в 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ). Среднемесячный показатель продажи инвалюты на аукционах со стороны ГНФАР в 2021 году составил $556,6 млн.
Н.Аббасова
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