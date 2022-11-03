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Финансы 03.11.2022 12:43

АИКГФ в 2023г получит из госбюджета свыше 100 млн манатов – глава Минфина

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) получит в 2023 году из госбюджета 101 млн манатов, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«В госбюджете на следующий год АИКГФ предусмотрено выделение 101 млн манатов», - сказал Шарифов в четверг на заседании парламентского по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета Азербайджана на 2023 год.

По его словам, из этой суммы 87,7 млн манатов будут направлены на увеличение уставного капитала Фонда для предоставления льготных ипотечных кредитов, еще 13,3 млн манатов - на субсидирование предпринимателей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Все акции общества принадлежат государству.

Х.Насирзаде

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Тэги: АИКГФ, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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