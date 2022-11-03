АИКГФ в 2023г получит из госбюджета свыше 100 млн манатов – глава Минфина

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) получит в 2023 году из госбюджета 101 млн манатов, заявил министр финансов Самир Шарифов.
«В госбюджете на следующий год АИКГФ предусмотрено выделение 101 млн манатов», - сказал Шарифов в четверг на заседании парламентского по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета Азербайджана на 2023 год.
По его словам, из этой суммы 87,7 млн манатов будут направлены на увеличение уставного капитала Фонда для предоставления льготных ипотечных кредитов, еще 13,3 млн манатов - на субсидирование предпринимателей.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Все акции общества принадлежат государству.
Х.Насирзаде
В Карабахе разминировано 13% территорий - Гусейнов
Азеришыг отбирает подрядчиков на строительство энергетической инфраструктуры в 3 городах В.Зангезура
Спецназ Азербайджана продолжает учения близ южных границ с использованием ударных беспилотников - Минобороны
В Азербайджане с 2023г при безналичных расчетах возврат населению части НДС планируется увеличить до 17,5%
Число случаев COVID-19 в мире превысило 631,3 млн - университет Хопкинса
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Маск собирается уволить половину сотрудников Twitter для снижения издержек - Bloomberg
Южная Корея расширит масштаб совместных с США военно-воздушных учений
Парламент Казахстана принял закон о сокращении полномочий президента и переходу к смешанной избирательной системе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank принимает участие в Web Summit 2022
Держатели карты Birbank заработали в октябре 2,6 млн манатов кешбэка
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают