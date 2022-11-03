BP сократила в январе-сентябре добычу нефти на блоке АЧГ на 9,5%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-сентябре 2022 года составила порядка 114 млн баррелей (15 млн тонн), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited (оператор проекта-ИФ).

Как сообщалось, в январе-сентябре 2021 года с блока АЧГ суммарно было добыто 126 млн баррелей нефти (17 млн тонн). Таким образом, добыча нефти с данной контрактной площади в январе-сентябре 2022 года в баррелях сократилась на 9,5%.

По данным BP, объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с январем-сентябрем 2021 года сократился на 6,1% - до $1 млрд 541 млн. "Из указанной суммы операционные расходы составили $337 млн, капитальные - $1 млрд 204 млн", - отметили в компании.

Среднесуточная добыча нефти на блоке в январе-сентябре 2022 года составила 418 тыс. баррелей (461 тыс. баррелей в январе-сентябре 2021г). При этом, с платформы Чираг добывалось в среднем 25 тыс. б/с нефти (29 тыс. б/с в январе-сентябре 2021г - ИФ-Аз), "Центральный Азери" - 105 тыс. б/с (109 тыс. б/с), "Западный Азери" - 108 тыс. б/с (115 тыс. б/с), "Восточный Азери" - 63 тыс. б/с (77 тыс. б/с), "Глубоководный Гюнешли" -77 тыс. б/с (87 тыс. б/с), "Западный Чираг" - 40 тыс. б/с (44 тыс. б/с).

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова