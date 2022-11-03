Шахбазов: Баку начал работы по созданию Зангезурского энергокоридора

Азербайджан уже начал работы по созданию энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
«Зангезурский коридор способен соединить Европу с Азией не только посредством транспортных коммуникаций, но и энергетически. Маршрут Зангезурский коридор-Нахчыванская Автономная Республика-Турция-Европа позволит экспортировать зеленую электроэнергию. Мы уже начали работы в этом направлении», - сказал Шахбазов в четверг в Баку.
Шахбазов подчеркнул, что в этом контексте создание международного энергетического узла в Джабраиле является «важным стратегическим событием».
Ранее сообщалось, что правительство Азербайджана планирует к 2027 году завершить создание энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа. Реализацию проекта планируется осуществить в три этапа.
Азербайджан в 2021 году экспортировал рекордные около 1,7 ГВт/ч электроэнергии. При этом власти страны планируют довести объемы экспорта до 5 ГВт/ч, основными покупателями будут европейские страны.
Б.Рустамбеков
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