В Карабахе разминировано 13% территорий - Гусейнов

На текущий момент разминировано 13% территорий, входящих в Карабахский экономический район Азербайджана, сообщил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.
«Несмотря на все трудности, Азербайджан без поддержки других государств и международных организаций, уже очистил от мин и неразорвавшихся боеприпасов 13% освобожденных территорий, входящих в Карабахский экономический район», - сказал Гусейнов в четверг на конференции «Модель постконфликтного строительства под руководством президента Ильхама Алиева».
Деятельность по разминированию продолжается, добавил спецпредставитель.
По данным, предоставленным на конференции, на сегодняшний день разминировано 23% территории Агдамского района, 18% - Физулинского района и 12% - Тертерского района (поселок Суговушан и село Талыш).
Р.Керимов
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