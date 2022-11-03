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Карабах 03.11.2022 14:02

В Карабахе разминировано 13% территорий - Гусейнов

На текущий момент разминировано 13% территорий, входящих в Карабахский экономический район Азербайджана, сообщил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

«Несмотря на все трудности, Азербайджан без поддержки других государств и международных организаций, уже очистил от мин и неразорвавшихся боеприпасов 13% освобожденных территорий, входящих в Карабахский экономический район», - сказал Гусейнов в четверг на конференции «Модель постконфликтного строительства под руководством президента Ильхама Алиева».

Деятельность по разминированию продолжается, добавил спецпредставитель.

По данным, предоставленным на конференции, на сегодняшний день разминировано 23% территории Агдамского района, 18% - Физулинского района и 12% - Тертерского района (поселок Суговушан и село Талыш).

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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