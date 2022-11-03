МИД Китая призвал США не вмешиваться в сотрудничество Пекина с Германией

США не должны мешать сотрудничеству Китая и Германии, заявил в четверг на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Прагматическое сотрудничество Китая и Германии - это вопрос отношений двух суверенных государств, США не имеют права наносить по нему удары без причин, не имеют права вмешиваться и чинить препятствия", - приводят его слова западные СМИ.

Ранее стало известно, что США выступили против того, чтобы китайская судоходная компания Cosco, которая намерена заключить сделку об инвестициях в немецкую компанию HHLA, смогла получить контроль над ней и над одним из ее грузовых терминалов в крупнейшем порту ФРГ Гамбурге.

На прошлой неделе кабмин ФРГ одобрил эту сделку, но с покупкой не 35% ее акций, а 24,9%, что не дает Cosco возможности оказывать влияние на стратегические решения и управление компанией.

В октябре глава немецкого МИД Анналена Бербок заявляла, что ФРГ нельзя оказаться в экономически неравноправных отношениях с какой-либо страной и упомянула в связи с этим Китай.

Между тем 4 ноября ожидается визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай: он станет первым с начала пандемии COVID-19 западноевропейским лидером, который посетит Пекин. Шольца будет сопровождать делегация представителей от крупнейших немецких компаний.