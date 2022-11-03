Marriott в III кв. увеличила чистую прибыль почти в 3 раза на фоне восстановления туристической отрасли

Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в третьем квартале увеличила чистую прибыль почти втрое на фоне восстановления туристической отрасли.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $630 млн, или $1,94 в расчете на акцию, по сравнению с $220 млн, или 67 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль поднялась до $1,69 на акцию с 99 центов.

Выручка подскочила на 34,6% и достигла $5,31 млрд против $3,95 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,68 на акцию при выручке в $5,30 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) в минувшем квартале взлетела на 36,3% в годовом выражении, при этом в США и Канаде показатель повысился на 28,5%, на международных рынках - на 66,1%. По сравнению с третьим кварталом допандемийного 2019 года общая RevPAR поднялась на 1,8%, в США и Канаде - выросла на 3,5%, но на международных рынках снизилась на 2,4%.

Компания ожидает, что спрос продолжит расти на протяжение четвертого квартала и что RevPAR в октябре-декабре вырастет на 2-4% по сравнению с 2019 годом, заявил глава компании Энтони Капуано.

Котировки Marriott в ходе предварительных торгов в четверг снижаются на 1,4%. С начала 2022 года капитализация компании снизилась на 7,4% (до $51,9 млрд).

Marriott International управляет свыше 8,1 тыс. гостиниц в 139 странах под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.