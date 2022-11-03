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Оборона 03.11.2022 15:53

Гасанов проинспектировал учения спецназа на южных границах

Министр Азербайджана обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил боеготовность воинских частей и соединений, дислоцированных в южных регионах страны, а также понаблюдал за учениями сил специального назначения.

«Министр проверил боеготовность воинских частей и соединений, дислоцированных в южных регионах республики. Гасанов также понаблюдал за учениями воинских частей сил специального назначения, проходящими на указанных территориях. На учениях, проводимых в целях проверки и дальнейшего повышения боеготовности спецназа, военнослужащие профессионально выполняют все поставленные задачи. Взаимодействие между видами войск в спецоперациях, проводимых при поддержке ВВС и ракетно-артиллерийских подразделений, организовано на высоком уровне», - отмечается в информации Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что спецназовцы, продвигаясь под огнем, открытым с применением настоящих боеприпасов в условиях реального боя, приблизились к обороняющемуся условному противнику, нейтрализовали его живую силу и огневые средства, и продвинулись вглубь.

В ходе учений также были выполнены действия по ведению боя в населенном пункте, высадке десанта в глубину условного противника, устройству засады и доставке снабжения группам по воздуху.

Гасанов заявил, что снабжение, обеспечение, дальнейшее повышение боеготовности сил спецназначения находятся в центре внимания президента Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГАСАНОВ, СПЕЦНАЗ, УЧЕНИЯ

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