Гасанов проинспектировал учения спецназа на южных границах

Министр Азербайджана обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил боеготовность воинских частей и соединений, дислоцированных в южных регионах страны, а также понаблюдал за учениями сил специального назначения.
«Министр проверил боеготовность воинских частей и соединений, дислоцированных в южных регионах республики. Гасанов также понаблюдал за учениями воинских частей сил специального назначения, проходящими на указанных территориях. На учениях, проводимых в целях проверки и дальнейшего повышения боеготовности спецназа, военнослужащие профессионально выполняют все поставленные задачи. Взаимодействие между видами войск в спецоперациях, проводимых при поддержке ВВС и ракетно-артиллерийских подразделений, организовано на высоком уровне», - отмечается в информации Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что спецназовцы, продвигаясь под огнем, открытым с применением настоящих боеприпасов в условиях реального боя, приблизились к обороняющемуся условному противнику, нейтрализовали его живую силу и огневые средства, и продвинулись вглубь.
В ходе учений также были выполнены действия по ведению боя в населенном пункте, высадке десанта в глубину условного противника, устройству засады и доставке снабжения группам по воздуху.
Гасанов заявил, что снабжение, обеспечение, дальнейшее повышение боеготовности сил спецназначения находятся в центре внимания президента Азербайджана.
Х.Насирзаде
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