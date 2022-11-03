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Регион 03.11.2022 16:09

В Ереване анонсируют скорое открытие границы с Турцией для граждан третьих стран

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что ожидает открытия в скором времени границы с Турцией для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

"Между Арменией и Турцией ведутся активные обсуждения на уровне специалистов, а также на уровне специальных представителей двух стран. Речь идет об открытии армяно-турецкой границы для обладателей дипломатических паспортов и граждан третьих стран", - сказал Мирзоян в парламенте в четверг.

По его словам, в этом направлении есть прогресс.

"Ожидаю и надеюсь на положительные результаты в скором будущем", - добавил Мирзоян.

1 июля спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на встрече в Вене договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств и начать прямые авиагрузоперевозки между Арменией и Турцией.

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