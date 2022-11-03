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Цена на нефть

02.11 $/bbl +/- WTI 90.00 +1.63 Brent 96.16 +1.51

Бизнес и законодательство 03.11.2022 16:29

Великобритания с июля 2021г по июнь 2022г купила у Азербайджана нефти на 250 млн фунтов

Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией за период с июля 2021 года по июнь 2022 года увеличился на 4,3% - до около £1,1 млрд.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в департаменте международной торговли Великобритании, объем британского экспорта в Азербайджан составил £702 млн (рост на 0,4% год к году).

В свою очередь, экспорт из Азербайджана в Великобританию составил £370 млн (рост на 12,5% г/г).

В структуре британского экспорта преобладали электрогенераторы (£93,7 млн) или 27,4% всего товарного экспорта, автотранспорт (£47,7 млн), ювелирные изделия (£28,3 млн).

В свою очередь, поставки нефти из Азербайджана в Великобританию составили на £249,6 млн или 81,3% всего экспорта. Кроме этого, поставки электрогенераторов в Великобританию составили £34,7 млн, приборы - £3,8 млн.

В целом, доля Азербайджана во внешней торговле Великобритании составила 0,1%.

Р.Керимов

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТОРГОВЛЯ, СТАТИСТИКА


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