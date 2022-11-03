Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.11 $/bbl +/- WTI 90.00 +1.63 Brent 96.16 +1.51

03.11.2022 17:35

“Nar” поддержал проведение конкурса знаний SABAH

“Nar” поддержал организацию конкурса знаний “SABAH”, в рамках проекта “группы SABAH”, в котором приняли участие около тысячи студентов. Основная цель проекта – стимулирование талантливых студентов и содействие повышению их научной и творческой инициативы.

Следует отметить, что в конкурсе инженерных знаний в рамках «SABAH», проведенном при поддержке “Nar”, приняли участие 200 команд. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью “Nar”, участвовавший в финальном этапе конкурса, подчеркнул важность проектов, направленных на популяризацию науки и образования: “Я уверен, что интеллектуальные конкурсы играют важную роль в дальнейшем развитии молодежи. Именно поэтому “Nar” всегда поддерживает такие интеллектуальные соревнования”.

Ознакомиться с социальными проектами “Nar”, который постоянно выступает с инициативами по повышению интереса к науке и образованию, можно на странице nar.az/projects.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. «Nar» является ведущим оператором мобильной связи страны по Индексу лояльности абонентов за последние 3 года. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az