“Nar” поддержал проведение конкурса знаний SABAH

“Nar” поддержал организацию конкурса знаний “SABAH”, в рамках проекта “группы SABAH”, в котором приняли участие около тысячи студентов. Основная цель проекта – стимулирование талантливых студентов и содействие повышению их научной и творческой инициативы.
Следует отметить, что в конкурсе инженерных знаний в рамках «SABAH», проведенном при поддержке “Nar”, приняли участие 200 команд. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью “Nar”, участвовавший в финальном этапе конкурса, подчеркнул важность проектов, направленных на популяризацию науки и образования: “Я уверен, что интеллектуальные конкурсы играют важную роль в дальнейшем развитии молодежи. Именно поэтому “Nar” всегда поддерживает такие интеллектуальные соревнования”.
Ознакомиться с социальными проектами “Nar”, который постоянно выступает с инициативами по повышению интереса к науке и образованию, можно на странице nar.az/projects.
В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. «Nar» является ведущим оператором мобильной связи страны по Индексу лояльности абонентов за последние 3 года. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.
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