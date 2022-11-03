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ТЭК 03.11.2022 17:43

Европа может недосчитаться 30 млрд куб. м газа уже летом 2023г - МЭА

Европа может столкнуться с нехваткой до 30 млрд куб. м природного газа уже следующим летом - в ключевой период пополнения газовых хранилищ, сообщается в новом анализе Международного энергетического агентства.

Согласно исследованию МЭА, в случае полного прекращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС и восстановления китайского импорта СПГ до уровня 2021 года Европа может столкнуться с серьезным разрывом между спросом и предложением - до 30 млрд куб. м. Этот дефицит может составить почти половину газа, необходимого для заполнения хранилищ на 95% к началу следующего отопительного сезона.

"Правительства должны принять незамедлительные меры для повышения энергоэффективности и ускорения внедрения возобновляемых источников энергии (...), а также сделать другие шаги для структурного снижения спроса на газ. Это необходимо для энергетической безопасности Европы, благополучия ее граждан и отраслей, а также для перехода на экологически чистую энергию", - приводятся в сообщении слова главы МЭА Фатиха Бироля.

"Учитывая недавнюю теплую погоду и более низкие цены на газ, существует опасность излишней самоуверенности в вопросе поставок газа в Европу, мы еще не преодолели все трудности", - добавил Бироль.

В МЭА отмечают, что заполнение хранилищ газа в текущем году сопровождалось несколькими факторами: снижением импорта СПГ в Китай и экспорта российского газа. Несмотря на то, что его объемы заметно сократились, ожидается, что по итогам 2022 года поставки по газопроводам из РФ составят около 60 млрд куб. м. "Маловероятно, что в 2023 году Россия поставит еще 60 млрд куб. м", - подчеркивают в агентстве.

МЭА в ближайшее время намерено подготовить план по обеспечению газового баланса Европы на следующую зиму, рекомендовав конкретные политические действия, чтобы обеспечить заполнение хранилищ газом к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.

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