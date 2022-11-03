Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.11 $/bbl +/- WTI 90.00 +1.63 Brent 96.16 +1.51

Дальнее зарубежье 03.11.2022 20:43

Glencore выплатит $320 млн для урегулирования дела о даче взяток в Великобритании

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore выплатит 281 млн фунтов стерлингов ($320 млн) для урегулирования претензий британского Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) по делу о даче взяток в королевстве, говорится в пресс-релизе компании.

В июне этого года Glencore признала себя виновной в пяти случаях дачи взяток и двух случаях непредотвращения дачи взяток в Великобритании.

"Поведение, которое имело место, непростительно и неприемлемо в Glencore", - заявил председатель совета директоров Калидас Мадхавпедди.

В мае компания объявила о достижении соглашений с регуляторами Великобритании, США и Бразилии об урегулировании претензий по делу о взяточничестве. На соответствующие выплаты она зарезервировала $1,5 млрд еще в 2021 году.

В четверг компания сообщила, что сотрудничает со швейцарскими регуляторами, продолжающими свое расследование.

Акции Glencore теряют в цене 0,2% на торгах в Лондоне. С начала текущего года их стоимость выросла на 37%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az