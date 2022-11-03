Усубов и Патрушев подписали план сотрудничества по линии Совбезов Азербайджана и РФ на 2023-2024гг

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил вопросы региональной безопасности с коллегами из Азербайджана и Армении, сообщила в четверг пресс-служба аппарата СБ РФ.
В нем отмечается, что с секретарем Совбеза Азербайджана Рамилем Усубовым "обсужден ряд вопросов безопасности в регионе, а также дальнейшие мероприятия российско-азербайджанского взаимодействия в области информационной безопасности и противодействия терроризму".
Кроме того, Усубов и Патрушев подписали план сотрудничества по линии совбезов на 2023-2024 годы.
"С секретарем Совета Безопасности республики Армения Арменом Григоряном рассмотрены вопросы российско-армянского сотрудничества по широкому кругу вопросов национальной и региональной безопасности, а также взаимодействие в рамках ОДКБ", - проинформировали в пресс-службе.
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