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Внешняя политика 03.11.2022 17:54

Усубов и Патрушев подписали план сотрудничества по линии Совбезов Азербайджана и РФ на 2023-2024гг

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил вопросы региональной безопасности с коллегами из Азербайджана и Армении, сообщила в четверг пресс-служба аппарата СБ РФ.

В нем отмечается, что с секретарем Совбеза Азербайджана Рамилем Усубовым "обсужден ряд вопросов безопасности в регионе, а также дальнейшие мероприятия российско-азербайджанского взаимодействия в области информационной безопасности и противодействия терроризму".

Кроме того, Усубов и Патрушев подписали план сотрудничества по линии совбезов на 2023-2024 годы.

"С секретарем Совета Безопасности республики Армения Арменом Григоряном рассмотрены вопросы российско-армянского сотрудничества по широкому кругу вопросов национальной и региональной безопасности, а также взаимодействие в рамках ОДКБ", - проинформировали в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, СНГ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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