Семь судов с продовольствием покинули украинские порты в четверг и направляются в Китай, Испанию, Италию, Нидерланды и Оман

Делегация России вернулась к участию в досмотре сухогрузов в рамках "зерновой сделки", украинские порты в четверг покинули семь судов с продовольствием, сообщила представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла.

"Сегодня делегация Российской Федерации возобновила свою работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям", - заявила Палла.

Она отметила, что в четверг семь судов, перевозящих в общей сложности 290 102 тонны зерна и другого продовольствия, проходят транзитом по морскому гуманитарному коридору в рамках черноморской зерновой инициативы.

Три сухогруза Key Knight (66 750 тонн кукурузы), Christina B (62 258 тонн кукурузы) и Sveti Dujam (31 908 тонн подсолнечного шрота) направляются в Китай. Судно Elefsis доставит в Испанию 64,3 тыс. тонн пшеницы. Судно Rio перевозит в Италию 9,1 тыс. тонн пшеницы.

Помимо этого, сухогруз Rattana Naree следует в Нидерланды с 26 786 тоннами соевых бобов, а сухогруз Esentepe - с 29 тыс. тоннами подсолнечного масла в Оман.

По словам Паллы, несмотря на то, что очередь на досмотры значительно сократилась, в настоящее время более 120 судов, в основном входящие, ожидают разрешения на движение.