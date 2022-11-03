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Дальнее зарубежье 03.11.2022 18:57

МАГАТЭ по итогам проверки не нашло признаков незарегистрированной ядерной активности на объектах на Украине

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на трех объектах на Украине, проведенные по запросу властей этой страны, они не обнаружили признаков незарегистрированной ядерной активности, говорится в заявлении руководителя агентства Рафаэля Гросси.

"За последние несколько дней инспекторы смогли провести все мероприятия, которые запланировало МАГАТЭ, им был предоставлен беспрепятственный доступ к объектам. На основании оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности в этих местах", - говорится в нем.

Кроме того, инспекторы взяли пробы окружающей среды для анализа в лабораториях МАГАТЭ, эта мера призвана дать информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращениями с ядерными материалами. Результаты отбора проб будут обнародованы как только будут готовы, отмечается в заявлении.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ готово продолжать проводить проверки на Украине в будущем.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, МАГАТЭ, УКРАИНА, ПРОВЕРКА, ИТОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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