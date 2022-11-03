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Цена на нефть

02.11 $/bbl +/- WTI 90.00 +1.63 Brent 96.16 +1.51

ТЭК 03.11.2022 19:15

Цены на нефть падают на растущих опасениях рецессии, Brent - $94,85 за баррель

Цены на нефть падают в четверг в связи с растущими ожиданиями рецессии в мировой экономике на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

В среду Федеральная резервная система повысила ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что говорить о паузе в цикле подъеме ставки пока слишком рано, а ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

Заявления Пауэлла способствуют укреплению доллара США, что оказывает дополнительное давление на нефтяной рынок, поскольку этот фактор сокращает привлекательность инвестиций в сырье, отмечает агентство Bloomberg.

В четверг Банк Англии также повысил ставку на 75 б.п. - до 3%, максимально с 1989 года.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 составляет $94,85 за баррель, что на $1,31 (1,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали в цене на $1,67 (1,86%), до $88,33 за баррель.

"Растущие опасения спада в мировой экономике обязательно будут сказываться на глобальном спросе на нефть, и мы ожидаем новых понижений прогнозов в недалеком будущем", - отмечает аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Эксперты также отмечают неопределенность перспектив спроса на сырье в Китае, являющемся крупнейшим мировым импортером нефти. Главный регулятор сферы здравоохранения КНР заявил в четверг, что политика "нулевой терпимости" к коронавирусу, которая уже привела к ослаблению экономического роста в стране, остается главной стратегией борьбы с COVID-19 в будущем.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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