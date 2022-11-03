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ТЭК 03.11.2022 20:16

ЕС выделит Западным Балканам 1 млрд евро на борьбу с энергокризисом и повышение энергоустойчивости

Евросоюз выделит государствам Западных Балкан 1 млрд евро в виде грантов, чтобы помочь им справиться с непосредственными последствиями энергетического кризиса и повысить энергетическую устойчивость в дальнейшем, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС продолжает поддерживать Западные Балканы как в хорошие времена, так и в трудные. (...) сегодня мы предоставляем пакет для поддержки в сфере энергетики в размере 1 млрд евро для защиты наиболее уязвимых групп и стимулирования необходимых инвестиций в диверсификацию энергоснабжения", - заявила глава ЕК в четверг в Берлине.

Фон дер Ляйен вместе с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем участвовала в саммите стран Западных Балкан в контексте Берлинского процесса.

По ее словам, ЕС инвестирует в экономическую структуру региона, "чтобы продвинуться в переходе к чистой энергии и выйти из нынешнего кризиса более экологичными, сильными и устойчивыми".

В ближайшее время, сообщила Еврокомиссия, будет выделено 500 млн евро, которые станут доступными в январе. Как предполагается, эта сумма поможет домохозяйствам, а также малым и средним предприятиям смягчить последствия роста цен на энергоносители.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе ЕК предоставит еще 500 млн евро для продвижения стран Западных Балкан в деле диверсификации энергоснабжения, производства возобновляемой энергии и сооружения газовых и электрических интерконнекторов.

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Тэги: ЕС, БАЛКАНЫ, ЭНЕРГОСФЕРА


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