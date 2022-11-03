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Дальнее зарубежье 03.11.2022 19:29

Блок Нетаньяху по итогам подсчета 99% голосов сохраняет большинство в новом парламенте Израиля

Блок правых партий во главе с экс-премьером Биньямином Нетаньяху по итогам подсчета 99% голосов на парламентских выборах может рассчитывать на 64 мандата из 120 в Кнессете, передают в четверг израильские СМИ.

Накануне сообщалось, что по итогам подсчета 87% голосов блок Нетаньяху может получить 65 мест. Однако теперь с новыми подсчитанными бюллетенями у блока правых партий на одно место меньше в Кнессете. Партия "Ликуд" лишилась одного места, и теперь у нее 31 мандат, также одно место потерял список израильских ультра-ортодоксальных партий Яхадут ха-Тора, оставшись с семью мандатами. Однако, одно место получила поддерживающая Нетаньяху партия "Религиозные сионисты" (всего теперь 15 мест), таким образом, у блока правых партий по итогам выборов может оказаться в общей сложности 64 места в парламенте.

Окончательные результаты голосования будут опубликованы, как ожидается, 4 ноября. Затем 9 ноября председатель Центризбиркома передаст президенту отчет об итогах голосования, и после этого президент начнет консультации с представителями партий, по итогам которых он в течение семи дней должен будет поручить одному из кандидатов сформировать правительство.

Таким образом, пишут израильские СМИ, Нетаньяху, пока находящийся в оппозиции, может быстро вернуться на пост премьера.

У получившего мандат на формирование правительства политика есть 28 дней на выполнение этой задачи. Если ему не удается это сделать в такой срок, то он может запросить у президента еще 14 дней дополнительно.

Парламентские выборы прошли в Израиле 1 ноября. Эти выборы стали пятыми в стране за последние три года.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПАРЛАМЕНТ


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