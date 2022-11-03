Партии СПГ перенаправляются в Азию из-за загруженности хранилищ в Европе - S&P Global

Несколько партий сжиженного природного газа были перенаправлены из Атлантического океана в Тихоокеанский бассейн в преддверии сезона пикового спроса в странах Северо-Восточной Азии, несмотря на высокую стоимость фрахта, сообщает S&P Global Commodity Insights со ссылкой на источники.
Участники рынка связывают эту ситуацию как с возросшим потреблением СПГ в Азии, так и с высоким уровнем загруженности европейских хранилищ. Кроме того, они отмечают неопределенность в отношении объемов спроса в странах Атлантического бассейна, учитывая теплую погоду и "задержку" зимы, а также обсуждаемое в Европе введение потолка цен на газ.
"Некоторые игроки перенаправляют партии СПГ из Атлантики в Японию, Южную Корею, Тайвань и Китай", - сообщил S&P Global сингапурский трейдер.
Другой источник отметил, что отдельные поставщики СПГ "предпочитают быстрее освободить танкер для следующей загрузки, чем ждать разгрузки в терминалах Атлантического бассейна".
Некоторые компании, по словам второго источника, перенаправляют грузы в Азию, стремясь закрыть физические позиции до конца текущего года.
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