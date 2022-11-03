Infiniti уходит с рынка РФ вслед за своей материнской компанией Nissan

Японский автомобильный бренд Infiniti, принадлежащий концерну Nissan, сообщил об уходе с российского рынка. Соответствующее заявление в четверг размещено в официальном сообществе "Вконтакте".
"Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии", - отмечают в компании.
Россия стала для Infiniti первым европейским рынком, бренд был представлен в стране с 2006 г. До начала года на местный рынок импортировались автомобили SUV-сегмента моделей QX50, QX55 и QX80.
Последние годы у бренда не было локального производства. В 2012-2014 гг. на заводе Nissan в Петербурге велась крупноузловая сборка кроссоверов QX70, QX80 и седана M. Поставки автомобилей Infiniti на рынок РФ были приостановлены в начале марта после начала военных действий на территории Украины.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Infiniti в РФ за 9 месяцев 2022 г. упали на 46%, до 819 шт. Доля рынка сократилась до 0,1% с 0,2% годом ранее.
Японский автоконцерн Nissan, которому принадлежит бренд Infiniti, ранее принял решение передать свою российскую производственную площадку в Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") за символическую стоимость в собственность российского ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение 6 лет. В периметр сделки также вошли производственные и научно-исследовательские мощности концерна в Петербурге, центр продаж и маркетинга в Москве.
Завод японской компании в Петербурге открылся в июне 2009 г. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Его мощность - 100 тыс. автомобилей в год.
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