Вице-премьеры Азербайджана и Армении согласились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации госграницы

Вице-премьеры Азербайджана иАрмении Шахин Мустафаеви Мгер Григорян на встрече в Брюсселе в четверг обсудили вопросы делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщает пресс-служба МИД Армении.
"Стороны с учетом договоренностей, достигнутых в различных форматах на уровне руководителей Республики Армения и Азербайджанской Республики, продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели организационные и процедурные вопросы", - отмечают в армянском внешнеполитическом ведомстве.
"С целью определения правовых рамок совместной деятельности Комиссий стороны согласились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - подчеркнула пресс-служба МИД Армении.
Кроме того, стороны договорились определить в рабочем порядке дату и место проведения четвертого заседания Комиссий.
Отмечается, что до начала заседания генсек Европейской службы по внешней деятельности Стефано Саннино поприветствовал делегации Армении и Азербайджана, пожелал успешной работы комиссиям и подтвердил готовность Европейского Союза и далее оказывать содействие в вопросах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
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