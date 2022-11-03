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Внешняя политика 03.11.2022 21:07

Вице-премьеры Азербайджана и Армении согласились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации госграницы

Вице-премьеры Азербайджана иАрмении Шахин Мустафаеви Мгер Григорян на встрече в Брюсселе в четверг обсудили вопросы делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщает пресс-служба МИД Армении.

"Стороны с учетом договоренностей, достигнутых в различных форматах на уровне руководителей Республики Армения и Азербайджанской Республики, продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели организационные и процедурные вопросы", - отмечают в армянском внешнеполитическом ведомстве.

"С целью определения правовых рамок совместной деятельности Комиссий стороны согласились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - подчеркнула пресс-служба МИД Армении.

Кроме того, стороны договорились определить в рабочем порядке дату и место проведения четвертого заседания Комиссий.

Отмечается, что до начала заседания генсек Европейской службы по внешней деятельности Стефано Саннино поприветствовал делегации Армении и Азербайджана, пожелал успешной работы комиссиям и подтвердил готовность Европейского Союза и далее оказывать содействие в вопросах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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