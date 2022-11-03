Столтенберг предположил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в НАТО

Финляндия и Швеция добросовестно выполнили условия Анкары для вступления в НАТО, и теперь пришло время принять их в альянс, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Пришло время принять Финляндию и Швецию как полноправных членов НАТО, их вступление в альянс сделает нас сильнее", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
По словам Столтенберга, две эти скандинавские страны выполнили условия трехстороннего меморандума, которые они подписали с Турцией, необходимые для того, чтобы она одобрила их вступление в военный альянс.
"Я понимаю ваши опасения, но в то же время очевидно, что Швеция и Финляндия выполнили (условия - ИФ) меморандума и привержены долгосрочному партнерству с Турцией... Финляндия и Швеция значительно усилили сотрудничество с Турцией по противодействию терроризму", - сказал он.
По словам генсека НАТО, в Швеции принимают новое законодательство, запрещающее связи с Рабочей партией Курдистана, которую Турция считает террористической, ужесточают надзор над финансированием организаций. Столтенберг подчеркнул, что выполняются требования об экстрадиции лиц, уже не действуют экспортные ограничения в отношении вооружений. Эти требования ранее предъявила Анкара в обмен на то, что Турция ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в альянс.
Однако Чавушоглу иначе оценил ситуацию. "Не все компоненты соглашения имплементированы", - заявил он. Министр, при этом, подчеркнул, что некоторые необходимые меры власти обеих стран действительно приняли, и Анкара это приветствует.
"Мы ждем, чтобы эти две страны сделали конкретные шаги по борьбе против терроризма", - добавил турецкий министр.
Он заверил, что Анкара готова дальше работать со Стокгольмом и Хельсинки над решением остающихся вопросов. Также Чавушоглу подчеркнул, что меры, принимаемые Швецией и Финляндией по просьбе Турции, должны гарантированно остаться в силе и после вступления обеих стран в Североатлантический альянс.
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