Британия в декабре запретит услуги по транспортировке российской нефти, реализуемой выше потолка цен

Власти Великобритании подготовили законопроект, который запрещает услуги по транспортировке российской нефти с 5 декабря текущего года, сообщили в правительстве страны в четверг.
"Новый законопроект, представленный сегодня, помешает странам использовать британские службы для транспортировки российской нефти, если она не куплена по цене, соответствующей или ниже потолка цен на нефть, установленной Коалицией потолка цен (Price Cap Coalition): G7 и Австралии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
В нем отмечается, что "законопроект по сырой нефти вступит в силу 5 декабря, в то время как меры, касающиеся переработанной нефти, вступят в силу 5 февраля (2023 года - ИФ), чтобы действовать одновременно с аналогичными мерами ЕС".
В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. С 5 декабря западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.
Сам потолок цен пока что не определен.
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