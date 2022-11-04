Казахстан выступает за принципы равенства, суверенитета и целостности государств - Токаев

Казахстан в условиях турбулентности привержен сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной внешней политике, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Глава государства заявил, что в условиях беспрецедентной турбулентности Казахстан по-прежнему привержен сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной внешней политике", - говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам встречи Токаева с главами иностранных дипломатических миссий.

"Казахстан твердо привержен ценностям устойчивого мира, сотрудничества и доверия. Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве", - отметил Токаев, слова которого приводятся в сообщении.