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СНГ 04.11.2022 12:34

Казахстан выступает за принципы равенства, суверенитета и целостности государств - Токаев

Казахстан в условиях турбулентности привержен сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной внешней политике, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Глава государства заявил, что в условиях беспрецедентной турбулентности Казахстан по-прежнему привержен сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной внешней политике", - говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам встречи Токаева с главами иностранных дипломатических миссий.

"Казахстан твердо привержен ценностям устойчивого мира, сотрудничества и доверия. Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве", - отметил Токаев, слова которого приводятся в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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