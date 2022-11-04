Транскаспийский маршрут приобретает все большее значение в контексте энергобезопасности - Токаев

Транскаспийский международный транспортный маршрут приобретает все большее значение в контексте обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Хотел бы отметить важность (китайской - ИФ) инициативы "Пояса и пути", в реализации которой Казахстан занимает особое место. Более того, Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как "Средний коридор", приобретает все большее значение в контексте обеспечения энергетической и продовольственной безопасности", - сказал Токаев в ходе встречи с лидерами иностранных дипломатических миссий.
По его словам, в настоящее время более 80 % сухопутных транзитных перевозок по коридору Китай - Европа проходит через территорию Казахстана.
"По данным Всемирного банка, развитие транзитно-транспортного потенциала может способствовать совокупному увеличению ВВП стран Центральной Азии на 15 %", - сказал Токаев.
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