Транскаспийский маршрут приобретает все большее значение в контексте энергобезопасности - Токаев

Транскаспийский международный транспортный маршрут приобретает все большее значение в контексте обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Хотел бы отметить важность (китайской - ИФ) инициативы "Пояса и пути", в реализации которой Казахстан занимает особое место. Более того, Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как "Средний коридор", приобретает все большее значение в контексте обеспечения энергетической и продовольственной безопасности", - сказал Токаев в ходе встречи с лидерами иностранных дипломатических миссий.

По его словам, в настоящее время более 80 % сухопутных транзитных перевозок по коридору Китай - Европа проходит через территорию Казахстана.

"По данным Всемирного банка, развитие транзитно-транспортного потенциала может способствовать совокупному увеличению ВВП стран Центральной Азии на 15 %", - сказал Токаев.